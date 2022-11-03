В РФ признались, когда начнутся бои в самом Херсоне: Стремоусов сделал новое заявление

Ставленники Кремля в Украине начали говорить о том, что в захваченном РФ городе Украины скоро состоятся баталии. Такое заявление сделал помощник коллаборациониста и главы Херсонской ОВА Владимира Сальдо по имени Кирилл Стремоусов.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В самом начале коллаборационист сообщил о том, что бои могут начаться в Херсонском регионе уже примерно через 10-14 дней. Не исключил Стремоусов так же военных действий и в самом Херсоне, поскольку на то есть соответствующие предпосылки.

На этом фоне стоит отметить, что Российская Федерация уже успела снять свой флаг со здания администрации Херсона. Однако пока неизвестно, с чем это связано. В интернете называют множество версий: от очередного «жеста доброй воли» до вероятной ловушки для ВСУ на южном направлении.

Напомним, в Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского.