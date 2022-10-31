Происшествия

В Харькове новые «прилеты»: стало известно о том, какие проблемы возникли в городе

Ирина

Как известно, Российская Федерация с самого утра начала новый массированный обстрел объектов инфраструктуры Украинского государства. Не стал исключением и Харьков, который и без того уже немало натерпелся от оккупантов в начале войны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на мэра города Игоря Терехова, передает «УРА-Информ».

В самом начале Терехов отметил, что по Харькову прилетело две ракеты. По его словам, Россия решила снова нанести удар по объекту критической инфраструктуры в населенном пункте. Жители областного центра сообщают о том, что была остановлена работа метро. Более того, в некоторых секторах имеет место быть отключение электрических сетей.

К сожалению, пока неизвестно, когда исправят ситуацию или хотя бы подсчитают определенное количество ущерба, которое было нанесено городу.

Как сообщалось ранее, Зеленский начал торопить Залужного с освобождением Херсона: источник сказал, что происходит.

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