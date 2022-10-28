Происшествия

Кремль привез в Херсонскую область особые отряды: ГУР сообщили, кто в них состоит

Ирина

Хотя Российская Федерация продолжает говорить о том, что пытается закончить войну в Украине, она, тем не менее, пытается всеми силами уничтожать не только украинцев, но и россиян. На этом фоне недавно СМИ обратили внимание, что на Херсонщину РФ начала свозить спецотряды.

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Данная информация была представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», сославшимся на официальное заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова, передает «УРА-Информ».

«Российская Федерация решила усиливать Херсон с помощью мобилизованных граждан. Все делается для того, чтобы использовать этих людей в качестве пушечного мяса на поле боя», – сообщили наши военнослужащие.

Затем ВСУ добавили, что Россия понимает свое печальное положение на фронте. По их словам, именно поэтому она начала готовить мобилизованных к уличным боям в городе.

Как сообщалось ранее, Россия не будет взрывать Каховскую ГЭС: ВСУ сообщили, что знают о планах Кремля.

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