Происшествия

США открыто пригрозили Путину: Блинкен рассказал, что недавно произошло

Ирина

Государственный секретарь и один из ключевых представителей Америки Энтони Блинкен сообщил о том, что недавно Штаты решили связаться с Российской Федерацией по своим каналам. Как оказалось, Путину было выдвинуто соответствующее предупреждение по войне в Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«США предупредили российского лидера о последствиях, которые ждут Россию, если та применит ядерный удар по Украине», – сообщил Блинкен.

К сожалению, госсекретарь не стал раскрывать детали разговора или суть подобной угрозы. Однако известно, что ядерный удар является крайней мерой для Российской Федерацией, поскольку немало стран ополчатся против Кремля.

Кроме того, некоторые представители Соединенных Штатов даже угрожают Путину ответным ударом по городам или «центру принятия решений», если власти РФ все-таки решатся на такую крайнюю меру.

Напомним, в Чехии преобразили памятник солдату СССР: ему дорисовали тематическую вещь (фото).

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