Россия не будет взрывать Каховскую ГЭС: ВСУ сообщили, что знают о планах Кремля

Представитель пресс-службы Главного управления разведкой Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о том, что Российская Федерация фактически не имеет возможности взорвать столь масштабный объект на Юге страны.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«В данный момент у России не хватает взрывчатки, чтобы подорвать Каховскую ГЭС. Поэтому нет никаких оснований считать, что Российская Федерация уничтожит данный объект. Однако в потенциальной перспективе есть угроза», – сказано в сообщении.

Известно, что в РФ пока ничего не ответили насчет вышеупомянутого. Однако в Украине серьезно отнеслись к подобным месседжам о взрыве ГЭС. Потому эксперты начали разрабатывать соответствующие карты, которые демонстрируют область затопления.

Тем не менее, наибольшей опасности стоит ждать от Запорожской АЭС, которая охлаждает свои реакторы благодаря водам Днепра. Как сообщили специалисты, если РФ взорвет объект Каховки, то охлаждать реакторы будет фактически нечем.

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