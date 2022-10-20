Происшествия

Кремль будет завозить в Херсон особых людей: источник в ОП раскрыл, кто они

Ирина

Недавно появилась информация о том, что Российская Федерация начала вынужденную эвакуацию из ключевого южного региона Украины, который соседствует с оккупированным Крымским полуостровом. Однако недавно разведка выяснила, что в город начали завозить особых людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

«Разведка Британии МИ-6 предоставила Офису Президента, а также Генеральному штабу данные по РФ. Выяснилось, что ВС РФ начнут передислокацию на территории Херсона. Из города собираются выводить чеченские подразделения наряду с национальной гвардией», – сказано в сообщении.

Тем не менее, британцы сообщили, что вместо них в Херсон собираются завозить военный спецназ и экспертов в области артиллерии. Кроме того, «МИ-6» выяснили, что Херсон в усиленном порядке готовят к оборонительным боям. По словам источника, из домов уже начали создавать укрепрайоны с подземными коммуникациями.  

Напомним, Путин дал конкретные сроки на взятие Бахмута: Маляр сообщила, что Украине известно об этом.

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