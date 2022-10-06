Путин решил по особому использовать Запорожскую АЭС: был подписан указ

Владимир Путин приказал полностью передать ЗАЭС под контроль оккупационной армии Российской Федерации и, непосредственно, самой Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В среду, 5 октября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции в управление Российской Федерации.

Путин подписал указ «Об особенностях правового регулирования использования атомной энергии в Запорожье». Он приказал «присоединить» украинскую атомную электростанцию, которую его войска захватили во время военного вторжения в Украину. Документ дает Правительству РФ до 2028 года решить все вопросы, связанные с работой АЭС.

Журналисты сходятся во мнении о том, что своим указом лидер РФ пытается легализовать награбленное. Реакция мировой общественности на события, безусловно, будет соответствующей.

Стоит отметить, что оккупационные войска Российской Федерации заняли ЗАЭС уже в первые недели вторжения – 4 марта. Станция активно использовалась русскими во время агрессии. На ее территории они умышленно нарушали правила безопасности, накопляли оружие, и оттуда наносили удары по мирному населению Украины.

Напомним, ядерные реакторы ЗАЭС были заминированы: СМИ раскрыли тревожные данные.