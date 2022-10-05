Происшествия

Ядерные реакторы ЗАЭС были заминированы: СМИ раскрыли тревожные данные

Ирина

Бывший глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков сообщил о том, что Российская Федерация продолжает угрожать не только Украине, но и всему миру ядерным терроризмом. Выяснилось, что оккупанты решили расположить взрывоопасные устройства совсем рядом с реакторами на Запорожской АЭС.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Плачков отметил, что военные России решили заминитровать первый, а также второй атомные энергетические блоки электростанции. Он уверен, что в данный момент все блоки ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки.

Тем не менее, эксперт сообщил, что предусмотреть действия армии России крайне сложно, поскольку эти люди уже допускали факт подрыва мир на территории атомного объекта. Это, в свою очередь, как известно, могло привести к катастрофическим последствиям как для Украины, так и для России.

Напомним, в армии РФ был замечен акт гомосексуализма: СМИ выяснили, что сделали с мужчинами ВСУ.

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