В небе над Белгородом было замечено странное явление: очевидцы все засняли на камеры (фото)

Над одним из ближайших городов Российской Федерации к Украинскому государству очевидцы заметили странное свечение. Людей данный феномен сильно напугал, а очевидцы начали снимать его на фото-видеокамеры.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«В небе над Белгородом поднялось какое-то неясное свечение», – коротко подметил источник, выложив тематический материал.

Отмечается, что луч светит будто бы из неба на землю. Его блики даже распространяются на ближайшие облака, рассеивая, таким образом, освещение. Потому люди подумали, что свечение идет из земли, а не наоборот. Впрочем, до сих пор неясен источник данного феномена.

Пользователи соцсетей начали выстраивать разные теории: от применения какого-то оружия от ВС РФ до обычных природных явлений, которые люди спутали с чем-то неопределенным. Эксперты на этом фоне пока ничего не сообщили, поскольку нет никаких данных для аналитического расследования.

Напомним, Украина дала новое обещание США по войне: стало известно, в чем оно заключается.