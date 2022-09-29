Происшествия

Шарий намекнул, для чего США призвали своих граждан покинуть Россию: подробности

Ирина

Скандально известный в Украине блогер и лидер партии «ППШ» Анатолий Шарий дал свой комментарий насчет того, что посольство Америки в Москве обратилось к своим согражданам с особой просьбой. Речь идет о том, чтобы американцы покинули территорию РФ. По мнению Шария, это может указывать на возможный удар со стороны.

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Данная информация представлена блогером в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Посольство Соединенных Штатов в столице России призвало собственных граждан в немедленном порядке покинуть государство. Как я понял, готовится решение по центру принятия решений», – лаконично прокомментировал данную новость политик.  

К сожалению, Шарий не стал раскрывать, о каком решении вообще идет речь. До сего момента подобные месседжи звучали от представителей Кремля, которые говорили об ударах по Киеву. Однако, возможно, в этом плане Шарий имел ввиду то, что НАТО или США могут ударить по Москве.

Тем не менее, точная информация до сих пор остается неизвестной. Авторитетные эксперты пока никак не отреагировали на данный пост Шария.

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