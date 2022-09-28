Офицер ВСУ внезапно поддержал Соловьева: военнослужащий сообщил, в чем причина такого решения

Достаточно известный представитель Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» проанализировал недавние слова во время известной пропагандистской передачи в Российской Федерации. Он уверен, что на сей раз Владимир Соловьев полноценно прав.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Соловьев предложил расстреливать военкомов, которые проводят так называемую «неправильную» мобилизацию. Поддерживаю. Давно пора было принять такое решение», – коротко подметил полковник ВСУ.

Интересно то, что под «неправильной» мобилизацией понимаются известные казусы, которые недавно имели место быть в РФ. Так, например, повестку недавно вручили инвалиду-колясочнику, и даже предложили тому самостоятельно добираться в военкомат.

Кроме того, имели место быть и вовсе трагичные случаи. Так, очевидно, мужчину либо вовсе не проверил психиатр, либо проверка была поверхностной, и в итоге тот выстрелил в главу военного комиссариата.

Напомним, мобилизованные россияне начали погибать в Украине: в соцсетях рассказали о новых достижениях на фронте.