Грузия закрывает границы для РФ: власти сообщили, какое решение приняли

Стало известно, что Грузинское государство по-особому решило обратиться с гражданами Российской Федерации. Выяснилось, что в Тбилиси закрывают границы для некоторых россиян, однако ограничения касаются далеко не всех.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, сославшаяся на одного из депутатов парламента Грузии, передает «УРА-Информ».

«С понедельника Грузия планирует закрывать границы с Россией для мужчин», – сообщил источник, сославшись на политика Нону Мамулашвили.

Эксперты сразу же принялись анализировать, по какой причине власти Грузии решили принять столь радикальное решение. Однако теории были разными. Одна из них гласит, что в Грузию пассажиропоток начал идти настолько большой, что страна попросту не справится.

В другой теории говорится о «договорняках» с властью РФ, которая фактически устроила охоту на мужчин призывного возраста. Однако до сих пор точная информация отсутствует.

Напомним, россиян обманули насчет мобилизации: СМИ выяснили, кого в действительности будут призывать.