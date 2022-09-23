Происшествия

Латвия решила нанести удар по русскому языку: СМИ рассказали, какой законопроект будет принят

Ирина

Латвийское государство решило еще больше искоренить влияние российской речи на общество и политику. Выяснилось, что русский язык в целом будет ограничен после того, как состоятся выборы в 14-й Сейм первого октября.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на западные СМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что законопроект будет напрямую касаться сферы коммуникации на русском языке. То же самое касается муниципальных, коммерческих и прочих услуг, где идет непосредственное взаимодействие с людьми.

Хотя причина таких мер до сих пор неясна, эксперты утверждают, что вышеупомянутая задумка возникла из-за радикальной политики Кремля по референдумам на захваченных территориях Украины. Потому, как считают специалисты, страна Балтии намерена свести влияние российской политики до нуля после принятия вышеупомянутого законопроекта.

Как сообщалось ранее, Россию ждет скорый конец – Данилов дал многообещающий прогноз по войне в Украине.

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