Происшествия

Здоровье Путина сильно сдало: журналисты обратили внимание на странную деталь на недавнем снимке

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз подтвердил слухи о том, что его здоровье находится в плохом состоянии. Так, внимательные пользователи соцсетей заметили, что главе Турции Реджепу Эрдогану даже пришлось за руку вести главу Кремля.

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Об этой информации сообщила POLITEKA, передает «УРА-Информ».

Все началось с того, что в четверг, 15 сентября, в Узбекистане состоялась неформальная встреча глав государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Главным лицом  этой встречи стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Telegram-каналах появился ролик, на котором Путин ходит рядом с Эрдоганом. Однако турецкий лидер почему-то ведет диктатора за руку. При этом никто в большой делегации так странно не ходил. Малоизвестные эксперты отметили, что Эрдогану попросту пришлось держать Путина за руку, чтобы тот не упал из-за проблем со здоровьем.

Известно, что Путин, направлявшийся в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества, присутствовал на церемонии посадки деревьев лидерами стран-участниц.

Он даже получил золотую лопату (образно говоря), которой пытался как-то размахивать. Специалисты утверждают, что именно после физических усилий походка Путина была явно нарушена, и потому Эрдогану пришлось взять его под руку.

Напомним, в РФ была попытка свергнуть Путина: СМИ раскрыли, кто попытался это сделать, и что произошло с людьми.

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