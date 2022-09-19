Происшествия

Между срочниками ОРДЛО и ВС РФ назревает конфликт: в ГУР представили важные данные

Разведчики Украины выяснили, что в составе гибридной армии России уже идут внутренние войны. Выяснилось, что некоторых солдат попросту отказываются обслуживать из-за чуть ли не абсурдных причин.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

«Количество конфликтов между различными подразделениями оккупационных войск увеличивается из-за неравного подхода командования. Один из так называемых «Союзов добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев у села Авдеевка. Дивизия доставила раненых в госпиталь Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Однако в ГУР отмечают, что сотрудники госпиталя отказывались оказывать медицинскую помощь пострадавшим, поскольку подразделение не имело статуса регулярного вооруженного формирования.

Более того, назревает конфликт между представителями ВС РФ и «мобилизованными с территории ЛДПР».

«Потому что при отступлении русские оставляли «мобилизованных» на позициях без поддержки и помощи. По этой причине потери подразделений иногда достигали 100%. личного состава», — указывает Главное разведывательное управление Министерства обороны.

Напомним, на Киевщине суд наказал 13 коллаборантов: полиция раскрыла подробности.

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