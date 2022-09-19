Инсайдер ОП раскрыл, когда войну в Украине заморозят: названа дата

Источник из Офиса Президента представил новую информацию, которой, возможно, уже владеют политики на Банковой. Речь идет о полной остановке военных действий на неопределенный срок, что уже якобы было утверждено со стороны западных партнеров, курирующих украинский кейс.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что Украину ждет заморозка боевых действий к середине осени. Причиной тому является позиция Запада. После того как произошло контрнаступление ВСУ наряду с освобождением Харьковской области, все это является словно нереалистичным», – сообщил источник.

Затем же он добавил, что вышеупомянутое решение было принято не политиками на Банковой, а, непосредственно, западными партнерами, которые имеют сильное влияние на Зеленского и не только. Тем не менее, никто из экспертов не подтверждает данную информацию.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ была попытка свергнуть Путина: СМИ раскрыли, кто попытался это сделать, и что произошло с людьми.