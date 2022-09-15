Происшествия

Зеленский попал в ДТП: Никифоров рассказал о состоянии президента

Президент Украины Владимир Зеленский ночью на 15 сентября попал в довольно серьезное ДПТ. Отмечается, что президент возвращался из города Изюм в Харьковской области. Его автомобиль столкнулся с легковушкой, которая серьезно пострадала.

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Об этой информации сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, передает «УРА-Информ».

«Киевская полиция зафиксировала дорожный инцидент с участием президента. Подробности происшествия уточняются и будут озвучены позже», – сказали правоохранители.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров добавил следующее:

«В Киеве легковая машина попала в аварию с автомобилем президента и сопровождающим авто… В настоящий момент могу лишь сказать, что Зеленского осмотрел врач, серьезных травм не было выявлено».

Водителю легкового авто повезло меньше. Его личность пока не разглашается, но отмечается, что врачи срочно забрали его в больницу.

Правоохранители затрудняются ответить, кто был виновником ДТП. Можно предположить, что версия с покушением вряд ли будет рассматриваться, ведь авто было легковым и имело очень мало шансов против президентского автомобиля.

Напомним, РФ оказалась в опасности – Песков раскрыл, придется ли заканчивать «спецоперацию».

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