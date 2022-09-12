ВСУ дошли до госграницы с РФ: в Кремле показали, кого обвиняют в провале на Харьковщине

Украинские военные сумели добраться до государственных границ с Россией на Харьковщине. Также стало известно, что Кремль взвалил ответственность за провал на одного человека, таким образом РФ установила своеобразный рекорд.

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Об успехах ВСУ рассказали представители добровольческого подразделения «Хартия», передает «УРА-Информ».

«11 сентября нам удалось дойти до границы с Россией на севере Харьковской области. Боевой дух ВСУ, западное оружие и военная тактика вынудили врага бежать. Харьковская операция войдет во все военные учебники, ВСУ одержали уверенную победу», – отметили военные.

Тем временем Кремль возложил ответственность за провал на генерал-лейтенанта Бердникова Романа, который командовал силами Западного военного округа. Бердникова сняли с должности, на которой он пробыл всего 15 дней. Таким образом в РФ побили рекорд по скорости увольнения военного командования Западного ВО. Прошлый рекорд принадлежал генерал-лейтенанту Андрею Сычеву, который командовал три недели.

Напомним, ВСУ освободили более одной тысячи км – Зеленский рассказал об успехах начала сентября.