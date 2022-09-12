ВСУ дошли до госграницы с РФ: в Кремле показали, кого обвиняют в провале на Харьковщине

Украинские военные сумели добраться до государственных границ с Россией на Харьковщине. Также стало известно, что Кремль взвалил ответственность за провал на одного человека, таким образом РФ установила своеобразный рекорд.
Об успехах ВСУ рассказали представители добровольческого подразделения «Хартия», передает «УРА-Информ».
«11 сентября нам удалось дойти до границы с Россией на севере Харьковской области. Боевой дух ВСУ, западное оружие и военная тактика вынудили врага бежать. Харьковская операция войдет во все военные учебники, ВСУ одержали уверенную победу», – отметили военные.
Тем временем Кремль возложил ответственность за провал на генерал-лейтенанта Бердникова Романа, который командовал силами Западного военного округа. Бердникова сняли с должности, на которой он пробыл всего 15 дней. Таким образом в РФ побили рекорд по скорости увольнения военного командования Западного ВО. Прошлый рекорд принадлежал генерал-лейтенанту Андрею Сычеву, который командовал три недели.
Напомним, ВСУ освободили более одной тысячи км – Зеленский рассказал об успехах начала сентября.
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