Украинцев оставляют без света и тепла: Зеленский прокомментировал ситуацию

Многие украинцы сталкиваются с внезапным отключением электроэнергии. Дело в том, что Россия нацелила удары по критической инфраструктуре, чтобы замучить украинцев морозами и отсутствием света.

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Соответствующие заявление в Твиттер опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, передает «УРА-Информ».

«Без электроснабжения полностью осталась Донецкая и Харьковская области, частично затронуты Сумская, Днепропетровская и Запорожская области. РФ продолжает оставаться террористом и поэтому бьет по важным для мирных людей объектам. У врага в приоритете не военные базы, их целью является лишение украинцев тепла и света», – сказал Зеленский.

Также стоит отметить, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк подтвердил удар со стороны РФ по харьковской ТЭЦ.

«Россия целенаправленно ударила по ТЭЦ-5. Мы наблюдаем за жалким ответом военных РФ, которые так мстят Украине за успехи ВСУ», – сказал Подоляк.

Информации о том, когда электроснабжение будет восстановлено пока нет.

Напомним, у РФ новая цель в Украине и это демография – в ООН узнали о масштабном проекте Путина.