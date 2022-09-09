Королева Елизавета II скончалась: имя нового короля удивит многих

Восьмого сентября в возрасте 96 лет из жизни ушла королева Великобритании Елизавета II. Еще днем до момента смерти члены ее семьи бросили свои дела и срочно направились Балморал.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Родственники сильно скорбят из-за смерти королевы. Публичное заявление сделал принц Чарльз:

«Смерть моей любимой мамы стала трагедией и причиной огромной печали для всей нашей семьи. Я знаю, что весь мир почувствует горе от этой утраты. В это тяжелое время я и моя семья будем поддерживать людей, как это делала королева», – сказал принц Чарльз.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассказала, что новый король возьмет имя на Карл III. Также известно, что Чарльз получит новое имя и статус короля в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Дата церемонии пока обсуждается.

Стоит отметить, что Чарльз взойдет на трон в возрасте 73 лет.

Напомним, Эрдоган назвал Запад провокатором в конфликте с РФ и высказался о поставках оружия в Украину.