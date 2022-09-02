Происшествия

Рекордная засуха изменила образ Будды на юго-западе Китая: удалось заснять уникальные кадры

Глобальное потепление привело к впечатляющим перемена в образе Лэшальского гигантского Будды. Представитель всемирного наследия ЮНЕСКО находится возле китайского города Лэшань. Перемены обусловлены рекордным падением уровня воды, что обнажило невиданное ранее подножье Будды.

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Об этой информации сообщает Синьхуа, передает «УРА-Информ».

Статую в незапамятные времена высекли в скале на горе Лэшань. Она обращена к трем сходящимся рекам: Даду, Цинъи и Миньцзян. Ее создали во времена правления династии Тан (818-907 годы).

Национальный метеорологический центр подчеркивает, что порядка 14 районов серьезно пострадали от бушующей засухи. Это является вызовом для Китая, но пока ситуация лишь ухудшается. Эксперты призывают ускорить меры по противодействию глобальному потеплению.

Однако несмотря на все минусы, ситуация улучшилась хотя бы в эстетическом плане. Многие туристы с удовольствием отправляются посмотреть на уникальный вид Будды.

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