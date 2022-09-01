Происшествия

В Москве неожиданно погиб вице-президент «Лукойла»: установлена точная причина

В Москве неожиданным образом погиб вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Мужчина ушел из жизни в возрасте 67 лет от падения с шестого этажа, однако обстоятельства инцидента вызывают много вопросов.

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Об этой информации сообщает «Интерфакс», передает «УРА-Информ».

Маганов разбился на смерть выпав из окна шестого этажа московской Центральной клинической больницы. При падении он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчину обнаружил медицинский персонал, но помочь было уже невозможно.

Следствие пока не может ответить, почему богатый и влиятельный топ-менеджер выбросился из окна. Пока официально не доказано, что это было самоубийство.

Маганов отличился успешной и длительной карьерой в компании. В «Лукойл» он попал в 1993 году, а в 2006 получил должность первого вице-президента. В 2020 году ушел из жизни директор нефтяной компании Валерий Грайфер, а Маганов продвинулся по службе, но вскоре покинул правление.

Напомним, РФ готова срочно менять планы – в ISW рассказали о важном повороте в войне.

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