Происшествия

Минобороны Украины получило удар от группы мошенников: раскрыта сумма, которую пытались украсть

Генпрокуратура объявила о подозрении трем участникам преступной группы, похитившей у Минобороны 580 тысяч долларов.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает «УРА-Информ».

Расследование показало, что между ними и турецким поставщиком боеприпасов был согласован договор относительно поставки военной амуниции на сумму в более 16 миллионов евро. После перевода средств подозреваемые солгали, что у бахрейнской компании была 1000 военных баллистических жилетов с IV уровнем защиты и возможностью экстренной доставки.

Задержанные убедили руководство турецкой компании перевести часть средств в Бахрейн. Как оказалось, они стали соучредителями компании, которая якобы должна была поставлять баллистические жилеты. На деле военной амуниции мошенники не отправили, а забрали государственные средства.

Трое членов преступной группировки подозреваются в мошенничестве. Другие потенциальные участники этой схемы все еще разыскиваются.

Напомним, за армию России воюют реальные нацисты: полковник ВСУ опубликовал «говорящие» кадры с символикой.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

За армию РФ воюют реальные нацисты: полковник ВСУ опубликовал «говорящие» кадры с символикой

Один из известных пропагандистов Кремля Михаил Сладков выпустил в эфир новые кадры, где военные Украины заметили скандально известного Алексея Мильчакова, которого привлекали к криминальной ответственности в родном Санкт-Петербурге за издевательства над животными. Однако известная данная личность не только этим.

В РФ признали ОРДЛО частью России: Пушилин сообщил о громком заявлении Турчака

Главарь сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин обратил внимание на заявление, который сделал ключевой представитель «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, РФ уже не просто признает ОРДО и ОРЛО в качестве государств, а по-настоящему частями России.

В Мариуполе перекрыли улицы: журналисты выяснили, какой «подарок» Украине готовит РФ

Завоеватели из Российской Федерации в практически уничтоженном городе на Донбассе перекрыли улицы у входа в филармонию. Причиной является особая «церемония», которая может играть важную роль для РФ.

В Украине настал перелом в войне: политолог Рустамидзе сказал, что произошло

Военный специалист из Азербайджана Агиль Рустамидзе сказал, что Украина завершает превращение в государство-крепость, которую российская армия не сломит. По его словам, Кремль уже скоро начнет терять свою хватку в войне.

Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ может забыть о дипломатии, если в Мариуполе состоится суд над украинскими военнопленными. По его словам, переговорный процесс потеряет саму суть после такого жестокого акта.

Мужчина в Одессе отрубил голову женщине, а затем расчленил ее тело: полиция выяснила, что послужило причиной инцидента

На территории одного из южных городов Украины произошел чудовищный инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил зверское убийство. Однако одного факта смерти ему еще и оказалось мало.