Минобороны Украины получило удар от группы мошенников: раскрыта сумма, которую пытались украсть

Генпрокуратура объявила о подозрении трем участникам преступной группы, похитившей у Минобороны 580 тысяч долларов.

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Об этой информации сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает «УРА-Информ».

Расследование показало, что между ними и турецким поставщиком боеприпасов был согласован договор относительно поставки военной амуниции на сумму в более 16 миллионов евро. После перевода средств подозреваемые солгали, что у бахрейнской компании была 1000 военных баллистических жилетов с IV уровнем защиты и возможностью экстренной доставки.

Задержанные убедили руководство турецкой компании перевести часть средств в Бахрейн. Как оказалось, они стали соучредителями компании, которая якобы должна была поставлять баллистические жилеты. На деле военной амуниции мошенники не отправили, а забрали государственные средства.

Трое членов преступной группировки подозреваются в мошенничестве. Другие потенциальные участники этой схемы все еще разыскиваются.

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