Происшествия

За армию РФ воюют реальные нацисты: полковник ВСУ опубликовал «говорящие» кадры с символикой

Один из известных пропагандистов Кремля Михаил Сладков выпустил в эфир новые кадры, где военные Украины заметили скандально известного Алексея Мильчакова, которого привлекали к криминальной ответственности в родном Санкт-Петербурге за издевательства над животными. Однако известная данная личность не только этим.

Время чтения: 48 Секунд

Данная информация представлена полковником ВСУ Анатолием Штефаном «Штирлицем» в Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Как интересно. Сладков, кто же это рядом с тобой? Случаем в кадре не упыря Мильчакова засветил? А как же сказка вате о денацификации, стоя рядом с этой мразью? Русским пропагандистам пора бы уже грамоты выписывать за подобную информацию», – написал полковник ВСУ.

Мильчаков же еще до 2014 года был известен тем, что придерживался радикальных нацистских взглядов, и фотографировался на фоне знамени гитлеровской Германии. Однако общественность привлекли даже не его взгляды, а живодерские наклонности в довольно юном возрасте.

Выяснилось, что молодой парень неизвестно для чего отрезал голову щенку. Но даже этого ему было мало. Он сфотографировался с ней, чтобы, видимо, что-то доказать общественности. В соцсетях позже сказали, что из-за преследований в родном Петербурге и всеобщей ненависти к данной личности, Мильчаков нашел в себя в рядах гибридной армии ОРДЛО, где служит и по сей день.

Напомним, в Мариуполе перекрыли улицы: журналисты выяснили, какой «подарок» Украине готовит РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ признали ОРДЛО частью России: Пушилин сообщил о громком заявлении Турчака

Главарь сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин обратил внимание на заявление, который сделал ключевой представитель «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, РФ уже не просто признает ОРДО и ОРЛО в качестве государств, а по-настоящему частями России.

В Мариуполе перекрыли улицы: журналисты выяснили, какой «подарок» Украине готовит РФ

Завоеватели из Российской Федерации в практически уничтоженном городе на Донбассе перекрыли улицы у входа в филармонию. Причиной является особая «церемония», которая может играть важную роль для РФ.

В Украине настал перелом в войне: политолог Рустамидзе сказал, что произошло

Военный специалист из Азербайджана Агиль Рустамидзе сказал, что Украина завершает превращение в государство-крепость, которую российская армия не сломит. По его словам, Кремль уже скоро начнет терять свою хватку в войне.

Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ может забыть о дипломатии, если в Мариуполе состоится суд над украинскими военнопленными. По его словам, переговорный процесс потеряет саму суть после такого жестокого акта.

Мужчина в Одессе отрубил голову женщине, а затем расчленил ее тело: полиция выяснила, что послужило причиной инцидента

На территории одного из южных городов Украины произошел чудовищный инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил зверское убийство. Однако одного факта смерти ему еще и оказалось мало.

Кремль хочет наносить удары по особым объектам в Украине: США сказали, кто уже сейчас в опасности

США объявили, что Россия планирует в ближайшее время новые атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и государственные объекты.