Один из известных пропагандистов Кремля Михаил Сладков выпустил в эфир новые кадры, где военные Украины заметили скандально известного Алексея Мильчакова, которого привлекали к криминальной ответственности в родном Санкт-Петербурге за издевательства над животными. Однако известная данная личность не только этим.

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Данная информация представлена полковником ВСУ Анатолием Штефаном «Штирлицем» в Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Как интересно. Сладков, кто же это рядом с тобой? Случаем в кадре не упыря Мильчакова засветил? А как же сказка вате о денацификации, стоя рядом с этой мразью? Русским пропагандистам пора бы уже грамоты выписывать за подобную информацию», – написал полковник ВСУ.

Мильчаков же еще до 2014 года был известен тем, что придерживался радикальных нацистских взглядов, и фотографировался на фоне знамени гитлеровской Германии. Однако общественность привлекли даже не его взгляды, а живодерские наклонности в довольно юном возрасте.

Выяснилось, что молодой парень неизвестно для чего отрезал голову щенку. Но даже этого ему было мало. Он сфотографировался с ней, чтобы, видимо, что-то доказать общественности. В соцсетях позже сказали, что из-за преследований в родном Петербурге и всеобщей ненависти к данной личности, Мильчаков нашел в себя в рядах гибридной армии ОРДЛО, где служит и по сей день.

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