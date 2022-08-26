В РФ признали ОРДЛО частью России: Пушилин сообщил о громком заявлении Турчака

Главарь сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин обратил внимание на заявление, который сделал ключевой представитель «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, РФ уже не просто признает ОРДО и ОРЛО в качестве государств, а по-настоящему частями России.

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Об этой информации сообщил Пушилин в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале Турчак сообщил, что все положения программы партии «Единая Россия» будут реализовываться на территории ОРДЛО. Затем он начал говорить о важности помощи «ДНР» и «ЛНР». Сюда же входят и миссии гуманитарного порядка.

«Референдум состоится. Никто не должен оставаться в сомнении насчет того, что они – регионы России. Они имеют полное право на то, чтобы быть включенными в народную программу «Единой России», – заключил Турчак.

Примечательно то, что ОРДЛО до этого момента признали в РФ в качестве отдельных государств, но не более того. Сейчас уже речь идет о том, что, видимо, Кремль нацелился на полномасштабное присоединение вышеупомянутых областей к России.

Напомним, Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе.