Военный специалист из Азербайджана Агиль Рустамидзе сказал, что Украина завершает превращение в государство-крепость, которую российская армия не сломит. По его словам, Кремль уже скоро начнет терять свою хватку в войне.

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Об этой информации сообщил Рустамидзе во время интервью телеканалу «УкрЛайв», передает «УРА-Информ».

В войне РФ против Украины наступил перелом, о котором уже месяц говорят разные эксперты. Россия потеряла свой наступательный потенциал и ей грозит бегство с территории Украины.

“Я прогнозировал, что к середине августа – началу сентября Украина выйдет на дорогу к крепости. Я думал, что русская армия не сможет наступать, вести активные наступательные действия. Так бывает. Украина стала крепость, крепость». активно обороняется, начинает разрушать военную инфраструктуру противника, что будет тормозить наступательные возможности российской армии», — сказал военный эксперт.

Он считает, что долгожданный прорыв произойдет в ближайшие месяцы, когда вооруженные силы Украины перейдут к этапу подавления противника на территории Украины за счет повышения возможностей обнаружения пожаров.

«Если более сильный противник потерял способность к наступлению, то это начало переломного момента… Эта война оказалась медленной, у этой войны мало импульса», — заявил Рустамзаде.

Напомним, Зеленский сказал, готова ли Украина «заморозить» линию фронта ради «успокоения» РФ.