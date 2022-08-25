В Мариуполе перекрыли улицы: журналисты выяснили, какой «подарок» Украине готовит РФ

Завоеватели из Российской Федерации в практически уничтоженном городе на Донбассе перекрыли улицы у входа в филармонию. Причиной является особая «церемония», которая может играть важную роль для РФ.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что причина перекрытия одна – ВС РФ планируют провести уголовный процесс против защитников Мариуполя и «Азовстали». По словам одного из местных жителей, там, где планируется суд над «азовцами», улицы перекрыты, автомобили не пропускают.

В данный момент на этом фоне представители Запада и даже сам президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытаются спасти военнопленных от несправедливого судилища. Тем не менее, Российская Федерация никак не реагирует на подобные призывы.

Более того, Зеленский фактически поставил ультиматум Кремлю: если РФ решит провести суд над «азовцами», то официальный Киев не пойдет на новые переговоры с Россией.

Напомним, Пионтковский назвал дату победы Украины над РФ: эксперт сообщил радостную новость.