Происшествия

В Мариуполе перекрыли улицы: журналисты выяснили, какой «подарок» Украине готовит РФ

Завоеватели из Российской Федерации в практически уничтоженном городе на Донбассе перекрыли улицы у входа в филармонию. Причиной является особая «церемония», которая может играть важную роль для РФ.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что причина перекрытия одна – ВС РФ планируют провести уголовный процесс против защитников Мариуполя и «Азовстали». По словам одного из местных жителей, там, где планируется суд над «азовцами», улицы перекрыты, автомобили не пропускают.

В данный момент на этом фоне представители Запада и даже сам президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытаются спасти военнопленных от несправедливого судилища. Тем не менее, Российская Федерация никак не реагирует на подобные призывы.

Более того, Зеленский фактически поставил ультиматум Кремлю: если РФ решит провести суд над «азовцами», то официальный Киев не пойдет на новые переговоры с Россией.

Напомним, Пионтковский назвал дату победы Украины над РФ: эксперт сообщил радостную новость.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине настал перелом в войне: политолог Рустамидзе сказал, что произошло

Военный специалист из Азербайджана Агиль Рустамидзе сказал, что Украина завершает превращение в государство-крепость, которую российская армия не сломит. По его словам, Кремль уже скоро начнет терять свою хватку в войне.

Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ может забыть о дипломатии, если в Мариуполе состоится суд над украинскими военнопленными. По его словам, переговорный процесс потеряет саму суть после такого жестокого акта.

Мужчина в Одессе отрубил голову женщине, а затем расчленил ее тело: полиция выяснила, что послужило причиной инцидента

На территории одного из южных городов Украины произошел чудовищный инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил зверское убийство. Однако одного факта смерти ему еще и оказалось мало.

Кремль хочет наносить удары по особым объектам в Украине: США сказали, кто уже сейчас в опасности

США объявили, что Россия планирует в ближайшее время новые атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и государственные объекты.

Вертолет РФ в Крыму выпустил сигнальные ракеты по людям: в соцсетях появились кадры

Армия Путина запугивает жителей и гостей Крымского полуострова, разбрасывая сигнальные ловушки прямо на берегу, где собрались отдыхающие.

В разведке Украины предупредили, чего ждать от РФ на 24 августа: подробности

В ГУР обратились к украинцам с важным призывом насчет возможных провокаций Российской Федерации с 23 по 24 августа. Как сообщили разведчики, в эти дни Кремль может принять решение о массированной ракетной атаке по Украинскому государству.