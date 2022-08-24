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Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ может забыть о дипломатии, если в Мариуполе состоится суд над украинскими военнопленными. По его словам, переговорный процесс потеряет саму суть после такого жестокого акта.

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Об этом Владимир Зеленский заявил 23 августа на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы, передает «УРА-Информ».

«Мы говорим о том, что в случае судебного процесса или того или иного ужасного поступка мы можем забыть обо всей будущей дипломатии», — сказал президент.

Глава государства также предупредил, что все еще надеется на успешный обмен пленными. Таким образом, 144 заключенных могли быть возвращены только путем официального обмена. Однако Зеленский добавил, что был и неофициальный обмен мнениями.

«Вспоминать, что было на «Азовстали», мы занимаемся этим направлением, очень сложно», — сказал Зеленский.

Примечательно то, что это не первый раз, когда Зеленский предостерег россиян от осуждения пленных украинцев. Он уже заявил, что «суд» украинских военнопленных в Мариуполе становится границей, за которой переговоры с РФ невозможны.

Напомним, в Европе намерены передать Украине миллионы евро: стало известно, какую помощь получат люди.

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