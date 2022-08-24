Происшествия

Мужчина в Одессе отрубил голову женщине, а затем расчленил ее тело: полиция выяснила, что послужило причиной инцидента

На территории одного из южных городов Украины произошел чудовищный инцидент. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил зверское убийство. Однако одного факта смерти ему еще и оказалось мало.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что местный житель Одессы отрубил голову женщине. Следом он расчленил ее тело, и выбросил на помойку. Причиной же такого действия стала обычная ссора в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник всеми силами пытался скрыть свое преступление. Сначала он спрятал тело в подсобке, после чего уже и устроил кровавые действия по отношению к телу.

Затем же он спрятал все в сумку и одеяло, после чего выбросил остатки женщины в ближайший мусорный бак. Однако правоохранители быстро сработали. Ими все было выяснено. Теперь преступнику грозит до 15 лет лишения свободы за жестокое убийство.

Напомним, Кремль хочет наносить удары по особым объектам в Украине: США сказали, кто уже сейчас в опасности.

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