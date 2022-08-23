Происшествия

Вертолет РФ в Крыму выпустил сигнальные ракеты по людям: в соцсетях появились кадры

Армия Путина запугивает жителей и гостей Крымского полуострова, разбрасывая сигнальные ловушки прямо на берегу, где собрались отдыхающие.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Вертолеты российских боевиков обстреляли туристов в Крыму. 21 августа в Интернете появилось видео, на котором авиационная часть стреляет тепловыми ловушками по людям на пляже. Обе тепловые ловушки упали в воду, никто не пострадал.

Человек, записавший инцидент, также выступает по радио, возмущаясь тем, что «творит» российская армия, и называя это «чушью».

«Дым идет повсюду, за буйки залетело даже». Почему они это делают?” — спрашивает мужчина.

ВВС Путина, вероятно, проводили учения на оккупированном полуострове. При этом непонятно, почему вертолет запускал тепловые ловушки рядом с людьми. Возможно, оккупанты таким образом пытаются запугать мирное население, или же пилоты просто настолько запуганы мощью украинских вооруженных сил, что на берегу появляются и украинские ракеты.

Напомним, активисты РФ начали предупреждать, что ждет жен оккупантов: СМИ показали, какие листовки находят женщины.

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