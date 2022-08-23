В разведке Украины предупредили, чего ждать от РФ на 24 августа: подробности

В ГУР обратились к украинцам с важным призывом насчет возможных провокаций Российской Федерации с 23 по 24 августа. Как сообщили разведчики, в эти дни Кремль может принять решение о массированной ракетной атаке по Украинскому государству.

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Данная информация была представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«У России еще остается большое количество ракет. Пусть они и невысокоточные. Это правда. Но бед они могут натворить еще много. Это не сможет сломать ни дух, ни волю. Но все-таки воздушная тревога является серьезным сигналом. Его все должны учитывать. Особенно 23 и 24 августа. Это не просто слова. Необходимо быть особенно осторожными в эти даты», – сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Пока никто в точности не знает, что именно планирует РФ на День независимости Украины. Эксперты расходятся во мнениях. Некоторые считают, что Россия может возобновить наступление на Киев. Другие же говорят о подготовке Кремлем диверсий или ракетных ударов по ряду городов, в частности по Киеву.

Напомним, РФ скоро может снова потребовать переговоры с Украиной: Подоляк сообщил важные данные.