Происшествия

Кремль хочет наносить удары по особым объектам в Украине: США сказали, кто уже сейчас в опасности

США объявили, что Россия планирует в ближайшее время новые атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и государственные объекты.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил источник Reuters, передает «УРА-Информ».

«У нас есть информация, что Россия в ближайшие дни активизирует свои усилия по нанесению ударов по украинской гражданской инфраструктуре и государственным объектам. Учитывая успехи России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой российских атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», – сказано в сообщении.

Чиновник сказал, что заявление было основано на данных американской разведки. Таким образом, источник сказал, что вышеупомянутой информации можно доверять, как это было еще до 24 февраля, когда Российская Федерация планировала вторгнуться на территорию Украинского государства.

Как сообщалось ранее, Подоляк сказал, что случится, если РФ победит Украину: у Зеленского раскрыли, какое будущее ждет мир.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Вертолет РФ в Крыму выпустил сигнальные ракеты по людям: в соцсетях появились кадры

Армия Путина запугивает жителей и гостей Крымского полуострова, разбрасывая сигнальные ловушки прямо на берегу, где собрались отдыхающие.

В разведке Украины предупредили, чего ждать от РФ на 24 августа: подробности

В ГУР обратились к украинцам с важным призывом насчет возможных провокаций Российской Федерации с 23 по 24 августа. Как сообщили разведчики, в эти дни Кремль может принять решение о массированной ракетной атаке по Украинскому государству.

Армия РФ начала похищать людей в Херсонской области: власти сообщили, что устраивает Кремль

В Новой Каховке Херсонской области представители так называемых «властей» похитили директора гимназии № 3 и №2 Новокаховского горсовета, Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Житель РФ случайно перевел более миллиона на помощь Украине: СМИ рассказали о нелепом случае

Мужчина потерял миллион 200 тысяч рублей в Подмосковье. Он так боялся, что украинские хакеры «чистят» российские счета, что сам переводил деньги мошенникам. Об этой информации...

19 августа Россия может устроить катастрофу на Запорожской АЭС: разведка предупредила украинцев

Стало известно, что Российская Федерация намерена перейти еще одну красную линию, которая может стоить здоровья и даже жизней тысячей людей. Разведка Украины сообщила о том, что оккупанты готовят соответствующие провокации на территории ЗАЭС уже сегодня, 19 августа.

В Донецке экологическая катастрофа: источники сообщили об утечке аммиака в воду

Стало известно, что на территории Донецкой области произошло бедствие, которое погубило местную живность. Выяснилось, что инцидент случился на территории Ботанического сада в Донецке, где обнаружили мертвых обитателей подводного мира.