Кремль хочет наносить удары по особым объектам в Украине: США сказали, кто уже сейчас в опасности

США объявили, что Россия планирует в ближайшее время новые атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и государственные объекты.

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Об этой информации сообщил источник Reuters, передает «УРА-Информ».

«У нас есть информация, что Россия в ближайшие дни активизирует свои усилия по нанесению ударов по украинской гражданской инфраструктуре и государственным объектам. Учитывая успехи России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой российских атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», – сказано в сообщении.

Чиновник сказал, что заявление было основано на данных американской разведки. Таким образом, источник сказал, что вышеупомянутой информации можно доверять, как это было еще до 24 февраля, когда Российская Федерация планировала вторгнуться на территорию Украинского государства.

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