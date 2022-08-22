Армия РФ начала похищать людей в Херсонской области: власти сообщили, что устраивает Кремль

В Новой Каховке Херсонской области представители так называемых «властей» похитили директора гимназии № 3 и №2 Новокаховского горсовета, Ирину Дубас и Оксану Якубову.

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Об этом «Суспільному» рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, передает «УРА-Информ».

«Вот Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и взяла от них одну из школ. Насколько я знаю, она имела претензии к Ирине Дубас и Оксане Якубовой, будто бы не предоставили всю материальную базу. Затем Гришагина обратилась в правоохранительные органы, и женщин задержали», — рассказывает Владимир Коваленко.

По словам Коваленко, Лилия Гришагина когда-то возглавляла Таврическую школу №7. Других подробностей об этой личности, увы, неизвестно. Однако известно, что похищения имели место быть и в начале войны. По информации разведки Украины, похищали «неугодных» режиму Путина, которые восставали против оккупации Российской Федерации.

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