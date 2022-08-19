Житель РФ случайно перевел более миллиона на помощь Украине: СМИ рассказали о нелепом случае

Мужчина потерял миллион 200 тысяч рублей в Подмосковье. Он так боялся, что украинские хакеры «чистят» российские счета, что сам переводил деньги мошенникам. Об этой информации сообщило издание Politeka, сославшаяся на российские СМИ, передает «УРА-Информ». Мужчина живет в военном городке, который когда-то принадлежал штабу Командования ПВО. Ему якобы позвонили из спецслужбы ФСБ, где предупредили, что украинские […]

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Мужчина потерял миллион 200 тысяч рублей в Подмосковье. Он так боялся, что украинские хакеры «чистят» российские счета, что сам переводил деньги мошенникам.

Об этой информации сообщило издание Politeka, сославшаяся на российские СМИ, передает «УРА-Информ».

Мужчина живет в военном городке, который когда-то принадлежал штабу Командования ПВО. Ему якобы позвонили из спецслужбы ФСБ, где предупредили, что украинские хакеры выводят средства с российских счетов.

Мужчина заплатил 1 200 000 рублей из банка из-за страха перед украинцами. Затем по совету сотрудников ФСБ он перевел деньги на счет, якобы помеченный представителями российских спецслужб.

Затем 76-летний россиянин получил благодарственное письмо. В нем говорилось о том, что он перевел финансовые средства народу Украины. Россиянин обратился в полицию. К сожалению, история на этом закончилась, однако, очевидно, мужчина был сильно возмущен из-за случившегося.

Как сообщалось ранее, Эстония приняла решение о новом пакете военной помощи для Украины: детали инициативы.