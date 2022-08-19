Происшествия

Житель РФ случайно перевел более миллиона на помощь Украине: СМИ рассказали о нелепом случае

Мужчина потерял миллион 200 тысяч рублей в Подмосковье. Он так боялся, что украинские хакеры «чистят» российские счета, что сам переводил деньги мошенникам. Об этой информации сообщило издание Politeka, сославшаяся на российские СМИ, передает «УРА-Информ». Мужчина живет в военном городке, который когда-то принадлежал штабу Командования ПВО. Ему якобы позвонили из спецслужбы ФСБ, где предупредили, что украинские […]

Время чтения: 43 Секунд

Мужчина потерял миллион 200 тысяч рублей в Подмосковье. Он так боялся, что украинские хакеры «чистят» российские счета, что сам переводил деньги мошенникам.

Об этой информации сообщило издание Politeka, сославшаяся на российские СМИ, передает «УРА-Информ».

Мужчина живет в военном городке, который когда-то принадлежал штабу Командования ПВО. Ему якобы позвонили из спецслужбы ФСБ, где предупредили, что украинские хакеры выводят средства с российских счетов.

Мужчина заплатил 1 200 000 рублей из банка из-за страха перед украинцами. Затем по совету сотрудников ФСБ он перевел деньги на счет, якобы помеченный представителями российских спецслужб.

Затем 76-летний россиянин получил благодарственное письмо. В нем говорилось о том, что он перевел финансовые средства народу Украины. Россиянин обратился в полицию. К сожалению, история на этом закончилась, однако, очевидно, мужчина был сильно возмущен из-за случившегося.

Как сообщалось ранее, Эстония приняла решение о новом пакете военной помощи для Украины: детали инициативы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

19 августа Россия может устроить катастрофу на Запорожской АЭС: разведка предупредила украинцев

Стало известно, что Российская Федерация намерена перейти еще одну красную линию, которая может стоить здоровья и даже жизней тысячей людей. Разведка Украины сообщила о том, что оккупанты готовят соответствующие провокации на территории ЗАЭС уже сегодня, 19 августа.

В Донецке экологическая катастрофа: источники сообщили об утечке аммиака в воду

Стало известно, что на территории Донецкой области произошло бедствие, которое погубило местную живность. Выяснилось, что инцидент случился на территории Ботанического сада в Донецке, где обнаружили мертвых обитателей подводного мира.

Партизаны ВСУ сообщили, куда будет нанесен следующий удар в Крыму: показательное фото

Как известно, на территории захваченной АР Крым действуют проукраинские силы, которые напрямую подчиняются армии Украины. Недавно они вывесили листовку, на которой предупредили жителей и гостей полуострова о том, куда будет нанесен следующий удар.

Инсайдер ОП сказал, когда Кремль может применить ядерное оружие: данные разведки MI-6

Источник из Офиса президента представил довольно тревожную информацию, которая может быть важной для каждого украинца. Речь идет не только о применении ядерного оружия, но также и о референдумах в Херсонской, а также Запорожской областях.

РФ стянула в Херсонскую область искандеры: источник рассказал, для какого региона есть угроза

Инсайдер из Офиса президента сообщил о том, что представители Российской Федерации в военном секторе перебросили на территорию Херсонщины специальную технику для ведения боя – искандеры. Если источник прав, то существует определенная угроза для еще одного южного региона Украины.

Вооруженный мужчина пытался попасть в офис ФБР: инцидент закончился кровопролитием

В США вооруженный мужчина пытался попасть в зону досмотра посетителей местного отдела ФБР. Правоохранители уговаривали его бросить оружие, но инцидент закончился плачевно.