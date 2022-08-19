19 августа Россия может устроить катастрофу на Запорожской АЭС: разведка предупредила украинцев

Стало известно, что Российская Федерация намерена перейти еще одну красную линию, которая может стоить здоровья и даже жизней тысячей людей. Разведка Украины сообщила о том, что оккупанты готовят соответствующие провокации на территории ЗАЭС уже сегодня, 19 августа.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Главного управления разведки МО Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале разведчики получили подтверждения информации насчет того, что оккупанты будут устраивать провокации на территории объекта. Выяснилось, что лицензированный персонал получил указания оставаться дома. Более того, на ЗАЭС будут пускать только определенную часть оперативного персонала.

Кроме того, вчера, 18 августа, было собрание руководства ЗАЭС. Однако представители Росатома отсутствовали. Тем не менее, разведчики отметили, что с самого начала оккупации они присутствовали на всех заседаниях. В данный момент они и вовсе оставили территорию Запорожской АЭС.

«Необходимо учесть количество оружия, которое в данный момент есть на территории ЗАЭС. Кроме того, имели место быть провокационные обстрелы. Таким образом, существует вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», – заключили в разведке.

Напомним, Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение.