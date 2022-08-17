В Донецке экологическая катастрофа: источники сообщили об утечке аммиака в воду

Стало известно, что на территории Донецкой области произошло бедствие, которое погубило местную живность. Выяснилось, что инцидент случился на территории Ботанического сада в Донецке, где обнаружили мертвых обитателей подводного мира.

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Украине источники, передает «УРА-Информ».

«Возникли последствия того, что аммиак попал в воду Ботанического сада. Местные экологи в Донецке зафиксировали превышение предельно допустимой нормы содержания амиака в воде в целых 72 раза», – сказано в сообщении.

Далее источник представил кадры этого ужасного происшествия. На них видно, что рыба попросту умерла из-за химического отравления.

Кроме того, были зафиксированы и смерти отдельных видов птиц. Что еще более ужасно, гибель зафиксировали не единичную, а массовую. Иными словами, никто точно не знает, сколько животных погибло, и какой урон утечка аммиака нанесла местной флоре и фауне.

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