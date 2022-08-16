Партизаны ВСУ сообщили, куда будет нанесен следующий удар в Крыму: показательное фото

Как известно, на территории захваченной АР Крым действуют проукраинские силы, которые напрямую подчиняются армии Украины. Недавно они вывесили листовку, на которой предупредили жителей и гостей полуострова о том, куда будет нанесен следующий удар.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В оккупированном Крыму были расклеены листовки, на которых представлены координаты следующих целей для ВСУ в Джанкое. В свою очередь, на территории Симферополя были замечены листовки со следующим содержанием: «Береги свою жизнь – эвакуируйся», – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, действительно ли ВСУ будут наносить удары по вышеупомянутой авиабазе или же это является особой тактикой по запугиванию граждан Российской Федерации, которые прибыли на территорию полуострова. Однако, как известно, недавно ВСУ уже ударили по позициям армии РФ в Крыму, что и спровоцировало отток туристов.

Напомним, инсайдер ОП сказал, когда Кремль может применить ядерное оружие: данные разведки MI-6.