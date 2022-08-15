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РФ стянула в Херсонскую область искандеры: источник рассказал, для какого региона есть угроза

Инсайдер из Офиса президента сообщил о том, что представители Российской Федерации в военном секторе перебросили на территорию Херсонщины специальную технику для ведения боя – искандеры. Если источник прав, то существует определенная угроза для еще одного южного региона Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что Офис президента в курсе стягивания на Крымский полуостров и в Херсонскую область искандеров. На Херсонщине они пока частично стянуты. Однако в данный момент они применяются для ударов по территориям Николаевской и Днепропетровской областей», – сказано в начале сообщения.

После этого инсайдер добавил, что Генштаб сделал важное предупреждение Банковой. Военные эксперты выяснили, что уже есть огромные риски ударов с помощью искандеров по территории Одесской области.

Однако на этом фоне не было названо никаких конкретных сроков по применению подобной техники для ударов по Одесской области.

Напомним, в Украине хотят повысить возраст призывников: стало известно о новой инициативе в Раде.

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