Происшествия

Инсайдер ОП сказал, когда Кремль может применить ядерное оружие: данные разведки MI-6

Источник из Офиса президента представил довольно тревожную информацию, которая может быть важной для каждого украинца. Речь идет не только о применении ядерного оружия, но также и о референдумах в Херсонской, а также Запорожской областях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили Офису президента и Генштабу данные разведки. В них говорится о том, что РФ спешит с проведением референдума на территории Херсонщины и Запорожской области. Они хотят присоединить вышеупомянутые территории к Российской Федерации. За этим же армия РФ намерена усилить группировку, а затем будет готова к применению ядерного оружия», – сказано в сообщении.

К сожалению, сроков никаких не было названо, как и то, действительно ли Российская Федерация рассматривает возможность применения столь разрушающего и опасного вооружения. И, если с ядерным оружием пока неясно, то насчет референдумов речь идет уже несколько месяцев как минимум. Более того, в Херсонской и Запорожской областях даже меняют номерные знаки на машинах с украинских на российские.

Напомним, мир перевернулся – Данилов кратко и четко дал понять, что не так с заседанием Совбеза ООН по ЗАЭС.

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