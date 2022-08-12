Происшествия

Вооруженный мужчина пытался попасть в офис ФБР: инцидент закончился кровопролитием

В США вооруженный мужчина пытался попасть в зону досмотра посетителей местного отдела ФБР. Правоохранители уговаривали его бросить оружие, но инцидент закончился плачевно.

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Об этой информации сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

Правоохранителям штата Огайо пришлось застрелить мужчину, ведь он выхватил оружие и направил его на защитников правопорядка.

СМИ отмечают, что неизвестный мужчина пытался попасть в отделение ФБР, но сработала сигнализация. Мужчина попытался скрыться, но правоохранители его настигли. Они надеялись уговорить мужчину сдаться, но он отреагировал агрессивно из-за чего и получил полю.

В последствии погибшего опознали как Рика Шифера. У него при себе был полуавтоматическая винтовка AR-15 и гвоздодер. Эксперты устанавливают, являлся ли Шифер членом одной из экстремистских группировок. Инцидент может быть связан с людьми, которые штурмовали Капитолий в 2021 году.

Напомним, Кулеба обратился к ОАЭ ради восстановления Украины: известны главные детали переговоров.

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