Происшествия

В Донецке загорелся пивзавод: известна зона опасности из-за утечки аммиака

Минувшим вечером, ближе к ночи, в Калининском районе Донецка загорелся пивной завод. Оккупационные власти заявили об утечке аммиака. Граждан предупредили, что опасная зона достигает двух километров радиуса.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Местных жителей попросили закрыть окна и воспользоваться кондиционерами. Отмечается, что предприятие закрывали в 2014 году, но «власти» ОРДО вновь открыли его в 2017 году, однако неизвестно, работал ли пивзавод в последние дни.

Примечательно, что пивзавод располагается в непосредственной близости от имения богатейшего украинца Рината Ахметова. Местные СМИ заявляют, что облако аммиака направилось к этой усадьбе и к ботаническому саду. На объектах содержались уникальные растения, которые могут получить непоправимый урон.

Очевидцы отмечают, что на месте пожара находились военные в противогазах.

Напомним, потери РФ в Крыму впечатлили разведку: Геращенко раскрыл правду о взрыве на авиабазе.

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