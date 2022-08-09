СБУ поймала киллеров из РФ: стало известно, кого из украинской власти хочет убрать Кремль

Россия отправила в Украину киллеров, чтобы устранить мешающих представителей власти, но план провалился. Служба безопасности Украины успешно рассекретила наемников и предотвратила трагедию.

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Об этой информации сообщает Guildhall, передает «УРА-Информ».

Удалось установить, что РФ отправила наемников для ликвидации Министра обороны Алексея Резникова и руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. За эти убийства Россия обещала заплатить наемникам 150 тысяч долларов.

ДРГ формировалась из кадровых служащих разведки РФ и представителя ОРЛО, который зарекомендовал себя в войне против ВСУ. Этот коллектив нанял жителя Киева, который должен был стать реализатором убийства. Перед крупным делом его отправили устранить одного из украинских военных за 5 тысяч долларов.

СБУ помешала всем планам РФ в этом вопросе. Злоумышленников удалось поймать в Ковеле. Теперь судьбой задержанных займется суд, который имеет все основания для максимально жесткого наказания.

Напомним, преступники в Украине наживались на гуманитарной помощи: у генпрокурора разоблачили особую схему.