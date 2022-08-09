Крым сотрясли мощные взрывы: Гончаренко рассказал о возможном разрушении важного объекта РФ

Сегодня, девятого августа, в Новофедоровке оккупированного Крыма раздались громкие взрывы, а в небо поднялся столб дыма. Подробности инцидента пока уточняются, но главная версия с местом взрыва впечатляет.

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Об этой информации сообщает «Украинские новости», передает «УРА-Информ».

«Прогремело несколько взрывов, говорят, что самый сильный был возле аэропорта. Известно, что с того аэропорта РФ запускала свои самолеты для ракетных ударов по Украине. Российские СМИ назвали это обстрелом со стороны ВСУ», – отмечают местные Телеграм-каналы.

Версию со взрывом аэропорта подтвердил и украинский народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что из того аэропорта РФ отправляла самолеты для обстрела юга Украины.

Пока нет официальных доказательств того, что взрыв произошел из-за действий ВСУ. Однако Крым является украинской территорией, а военные самолеты РФ воспринимаются Украиной как вражеские объекты.

Напомним, Кремль требует от Украины лишь одного – Арестович раскрыл, почему РФ прибегла к угрозе подрыва ЗАЭС.