Преступники в Украине наживались на гуманитарной помощи: у генпрокурора разоблачили особую схему

Два гражданина Украины были пойманы на преступной схеме, которая строилась под прикрытием гуманитарной помощи. Подозреваемые отправляли товары на продажу под видом гуманитарной помощи, так они скрывались от налогов.

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Об этой информации сообщает 368.media, передает «УРА-Информ».

Подозреваемым выдвинуты обвинения по ч. 2 ст.212, ч. 3 ст. 209 УК – уклонение от налогов в особо крупных масштабах. Примечательно, что подозреваемые также являются военнообязанными лицами.

Правоохранители зафиксировали рабочую группу в мессенджере Телеграм, где незаконно продавались товары военного характера. Известно, что покупки совершали благотворительные организации, волонтеры и предприятия. Закупка товаров на перепродажу осуществлялась в странах Европы. Всего злоумышленники закупили товаров на 72 млн грн. Для отправки под видом гуманитарной помощи использовались поддельные документы.

Отмечается, что преступники уклонились от налогов на сумму в 23 млн грн. Они успели вернуть почти все деньги, которые были вложены в преступную схему – 71,9 млн грн.

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