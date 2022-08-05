Происшествия

РФ не смогла украсть зерно из-за несчастного случая: в Крыму засняли особое происшествие на дороге

Севастополь отличился смертельным и масштабным ДТП. Грузовик с прицепом, который перевозил украденное у Украины зерно, протаранил несколько авто и загорелся.

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Об этой информации сообщает «Главред», передает «УРА-Информ».

Следствие установило, что авария произошла из-за отказа тормозов. КамАЗ задел сразу 9 легковых автомобилей и один грузовик. К сожалению, один человек погиб, еще 21 пострадал, из них три ребенка.

В сети назвали происшествие «жестом доброй воли», по аналогии с капитуляцией РФ из отдельных участков Украины. Реакция СМИ во многом мотивирована тем, что грузовик перевозил украденное у Украины зерно. Для кого-то ситуация напоминает проявление кармы за оккупацию. Вместе с тем пострадало много невинных людей, что безусловно является трагедией.

Версия об отказе тормозов является предварительной, местные эксперты продолжат разбираться в инциденте.

Напомним, доллар подешевел за гривну всего за сутки: эксперты прояснили новую динамику.

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