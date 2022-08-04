РФ использовала «Грады» против Днепропетровской области: СМИ показали последствия

В минувшей ночью Россия использовала «Грады» для многочисленных ударов по Днепропетровщине. Известно об одной пострадавшей женщине и о повреждении десятков домом.

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Об этой информации сообщают «Украинские новости», передает «УРА-Информ».

Город Никополь получил 60 ударов из «Града». Информацию подтвердил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

«Эта ночь была напряженной, с тревогой и обстрелами. Два района нашей области пострадали от России, это Никопольский и Криворожский. Удары пришлись на жилые кварталы», – рассказал он.

Один дом в Никополе практически полностью уничтожен, еще 50 получили повреждения, задето порядка 30 хозяйственных сооружений. Зафиксировано два пожара, которые удалось погасить. Более 100 солнечных панелей уничтожены, также разрушена техника местных предприятий.

Отмечается, что свыше 3 000 жителей Никополя остались без электроснабжения из-за уничтожения двух линий электропередач.

В Криворожском районе в Широковской общине пострадала одна женщина, она получила надлежащую помощь и теперь лечится дома.

Напомним, Украина наказала 4 судна за разворовывание зерна: в генпрокуратуре раскрыли подробности.