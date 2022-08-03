Украина наказала 4 судна за разворовывание зерна: в генпрокуратуре раскрыли подробности

Россия активно разворовывает украинское зерно и не боится последствий. Украинский суд смог добраться до четырех кораблей, которые были замечены в преступной схеме оккупантов. Наказание не заставило себя ждать.

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Об этой информации сообщает Офис генпрокурора Украины, передает «УРА-Информ».

Корабли были замечены в вывозе зерна из оккупированного Крыма.

«Корабли отправлялись в закрытые порты и терминалы Крыма. Они участвовали в противозаконных махинациях по разворовыванию и перепродаже украинского зерна. Суд признал корабли орудием совершения преступления», – отмечает источник.

Известно, что три корабля работали под флагом России. Еще один корабль являлся сирийским, он также участвовал в незаконном заходе в Севастопольский порт. Сумма убытков от этих кораблей уточняется.

Суд расследует дело относительно нарушения порядка въезда во временно оккупированные территории по части второй статьи 332-1 УК Украины.

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