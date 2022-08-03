Происшествия

РФ нанесла красноречивый удар по Криворожскому району: задето два символических объекта

Россия постепенно активизируется в обстрелах Криворожского района на Днепропетровщине. Под удары попали Апостоловская и Зеленодольская общины. При этом Россия в своей агрессии задела детский сад и церковь.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщает глава ОВА Валентин Резниченко, передает «УРА-Информ».

Новые артиллерийские удары были нанесены ночью третьего августа.

«В Апостоловской общине удары врага не смогли задеть постройки, никто из людей не пострадал. Однако в Зеленодольской общине попадание пришлось прямо по селу Большая Кострома. Оккупанты повредили церковь и детский сад. Также повреждена линия электропередач», – рассказал Резниченко.

В настоящий момент село лишено электроэнергии, идут восстановительные работы. К счастью, раненых и убитых нет.

Стоит отметить, что обстрелы Днепропетровской области стали регулярными. РФ не в силах продвинуться в оккупации территорий, но преимущество в ракетах и артиллерии все еще на стороне врага.

Напомним, Геращенко срочно предупредил противников Украины: Запад готовит особый подарок, который опаснее HIMARS.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина наказала 4 судна за разворовывание зерна: в генпрокуратуре раскрыли подробности

Россия активно разворовывает украинское зерно и не боится последствий. Украинский суд смог добраться до четырех кораблей, которые были замечены в преступной схеме оккупантов. Наказание не заставило себя ждать.

В Украине задержали семейную пару наркоторговцев: товар обнаружен по всей стране

Семейная пара из Киева снабжала людей наркотиками по всей стране. Их задержали с поличным, когда они отсылали 36 пакетов с наркотиками по разным уголкам Украины.

РФ допустила серьезную стратегическую ошибку в войне с Украиной: Арестович сказал, в чем она заключается

Потеря украинского Херсона для России станет критическим ударом. В данный момент уже снимаются все силы с других направлений, которые будут перебрасываться сначала на юг. Более того, из-за ключевой ошибки РФ у ВСУ, дейсвтительно, появился шанс отвоевать Херсонщину.

РФ может нанести ядерный удар по Европе: эксперты выступили с тревожным заявлением

Стратегический исследовательский центр США Rand Corporation сообщил о том, что Российская Федерация может решиться на крайне радикальный шаг. Речь идет о том, что РФ может запустить ядерную ракету по одной из стран НАТО.

Инсайдер ОП сказал, что военные РФ готовят серию особых ударов по Украине: источник предупредил, в чем опасность

Генеральный штаб Украинского государства получил информацию от разведчиков о том, что Российская Федерация в данный момент может готовиться к целой серии ракетных ударов. По задумке бить будут, к счастью, не по мирным домам, однако по важным объектам инфраструктуры для ВСУ.

У россиян тяжелые потери на Херсонщине: СМИ рассказали об удачной спецоперации ВСУ

В направлении Херсона силы обороны Украины атаковали две штурмовые группы Вооруженных Сил Российской Федерации.