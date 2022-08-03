РФ нанесла красноречивый удар по Криворожскому району: задето два символических объекта

Россия постепенно активизируется в обстрелах Криворожского района на Днепропетровщине. Под удары попали Апостоловская и Зеленодольская общины. При этом Россия в своей агрессии задела детский сад и церковь.

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Об этой информации сообщает глава ОВА Валентин Резниченко, передает «УРА-Информ».

Новые артиллерийские удары были нанесены ночью третьего августа.

«В Апостоловской общине удары врага не смогли задеть постройки, никто из людей не пострадал. Однако в Зеленодольской общине попадание пришлось прямо по селу Большая Кострома. Оккупанты повредили церковь и детский сад. Также повреждена линия электропередач», – рассказал Резниченко.

В настоящий момент село лишено электроэнергии, идут восстановительные работы. К счастью, раненых и убитых нет.

Стоит отметить, что обстрелы Днепропетровской области стали регулярными. РФ не в силах продвинуться в оккупации территорий, но преимущество в ракетах и артиллерии все еще на стороне врага.

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