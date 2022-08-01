Происшествия

В Украине задержали семейную пару наркоторговцев: товар обнаружен по всей стране

Семейная пара из Киева снабжала людей наркотиками по всей стране. Их задержали с поличным, когда они отсылали 36 пакетов с наркотиками по разным уголкам Украины.

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Об этой информации сообщает Киевская прокуратура, передает «УРА-Информ».

Задержание произошло сегодня, первого августа. Помимо наркотиков семья занималась продажей психотропных веществ. В момент задержания был изъят каннабис, альфа, экстази в таблетках и амфетамин.

После задержания правоохранители провели обыск в доме преступников. Было обнаружено 245 таблеток экстази, свыше 200 квитанций об отправке товаров, 400 грамм амфетамина, 350 грамм PVP, полтора кг каннабиса и 175 сим-карт.

Изъятый товар оценивается в сумму свыше 300 тысяч грн. Пока сложно сказать, сколько наркоторговцы успели заработать на своем грязном деле за все время торговли.

Подозреваемых обвиняют в производстве и продаже наркотиков по части 2 статьи 307 УК Украины.

Напомним, Литва снова решила помочь ВСУ: военные рассказали, что передадут Украине.

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