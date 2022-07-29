Происшествия

РФ может нанести ядерный удар по Европе: эксперты выступили с тревожным заявлением

Стратегический исследовательский центр США Rand Corporation сообщил о том, что Российская Федерация может решиться на крайне радикальный шаг. Речь идет о том, что РФ может запустить ядерную ракету по одной из стран НАТО.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«РФ может нанести ядерный удар по членам НАТО на территории Европы. Это случится, если Кремль будет близок к поражению или же если союзники критично поддержат Украину. Кремль в таком случае может пойти эскалацию горизонтального формата, нанеся удар по НАТО», – сказано в сообщении.

Тем не менее, эксперты сходятся на мнении о том, что прямое военное вмешательство НАТО в войну на территории Украины неизбежно, как и дальнейший раздор со всем блоком Кремля и его сателлитов.

Как сообщалось временем ранее, в Украине выразили готовность наносить удары по территории РФ: Данилов сказал важные слова.

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